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Рада рекомендувала РНБО застосувати санкції щодо Тимощука та 55 російських спортсменів

З початком повномасштабного вторгнення Анатолій Тимощук, маючи громадянство України, не висловлював позиції щодо війни і, за даними медіа, продовжує працювати в Росії

Верховна Рада рекомендувала Раді національної безпеки та оборони України застосувати персональні санкції до російських спортсменів.

За схвалення проекту постанови №8245 проголосували 324 народних депутати.

Як зазначається в пояснювальній записці, після 24 лютого російські та білоруські спортсмени неодноразово публічно підтримували збройну агресію РФ проти України, геноцид українського народу та депортацію українців.

У переліку 56 спортсменів, щодо яких депутати пропонують застосувати санкції, – зокрема, громадянин України, ексфутболіст, асистент головного тренера ФК «Зеніт» Анатолій Тимощук, російського олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, колишній чемпіон світу з боксу Олександр Повєткін, гросмейстер Сергій Карякін.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого російським, а також білоруським спортсменам заборонили участь у низці міжнародних змагань. У липні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що проти Росії та Білорусі у світі вже ввели 134 спортивні санкції.

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