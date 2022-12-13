Рада рекомендувала РНБО застосувати санкції щодо Тимощука та 55 російських спортсменів

Верховна Рада рекомендувала Раді національної безпеки та оборони України застосувати персональні санкції до російських спортсменів.

За схвалення проекту постанови №8245 проголосували 324 народних депутати.



Як зазначається в пояснювальній записці, після 24 лютого російські та білоруські спортсмени неодноразово публічно підтримували збройну агресію РФ проти України, геноцид українського народу та депортацію українців.



У переліку 56 спортсменів, щодо яких депутати пропонують застосувати санкції, – зокрема, громадянин України, ексфутболіст, асистент головного тренера ФК «Зеніт» Анатолій Тимощук, російського олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Аліна Кабаєва, колишній чемпіон світу з боксу Олександр Повєткін, гросмейстер Сергій Карякін.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого російським, а також білоруським спортсменам заборонили участь у низці міжнародних змагань. У липні міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт повідомив, що проти Росії та Білорусі у світі вже ввели 134 спортивні санкції.