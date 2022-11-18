Суркіс і Шуфрич залишають склад НОК – заява комітету

Політики Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич виходять зі складу Національного олімпійського комітету – про це комітет заявив 18 листопада.

«Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинуть склад Національного Олімпійського Комітету України. Вони вже звернулись із відповідними заявами до Президента НОК Вадима Гутцайта», – йдеться в повідомленні.

Гутцайт, а також Шуфрич і Суркіс не коментували це повідомлення особисто.

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Раніше футболіст Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу НОК через його склад, хоча не уточнив, які інші члени комітету підштовхнули його до цього рішення.

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет очолив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Крім того, до складу комітету на період 2022–2026 років увійшли Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші.

Також до персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця.

Шуфрич і Суркіс є народними депутатами від партії «Опозиційна платформа – За життя».