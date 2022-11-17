Вадим Гутцайт став головою НОК України

Новим президентом Національного олімпійського комітету України став міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

На звітно-виборній асамблеї НОК за кандидатуру Гутцайта віддали голоси 123 делегати. На посаду претендували також Жан Беленюк (його підтримали 22 делегати) та Ігор Малинський (2 голоси).

Колишній президент НОК Сергій Бубка, який очолював комітет з 2005 року, відмовився подавати свою кандидатуру.

Новими членами Національного олімпійського комітету на період 2022–2026 років стали Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші. Також до персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця.

Вадим Гутцайт – олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року в Барселоні, тренер і президент федерації фехтування України. З 2018 року він був директор Департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації, з 4 березня 2020 року – міністр молоді та спорту України.