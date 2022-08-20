Легка атлетика: українка Бех-Романчук здобула «золото» на чемпіонаті Європи

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук виграла золоту медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики-2022 у потрійному стрибку, встановивши рекорд сезону в Європі, повідомила пресслужба Національного олімпійського комітету України.

«Марина Бех-Романчук здобуває для України перше золото у легкій атлетиці на мультиспортивному чемпіонаті Європи. Перемогу у потрійному стрибку українці приніс результат 15.02 метри, який став її особистим рекордом і водночас найкращим показником сезону в Європі», – повідомив НОК пізно ввечері 19 серпня.

Крім того, у НОК повідомили, що забіг на 400 метрів з бар’єрами приніс Україні ще дві нагороди у легкій атлетиці в межах мультиспортивного чемпіонату Європи.

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук і Анна Рижикова вибороли відповідно «срібло» і «бронзу».