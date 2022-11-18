Андрій Шевченко йде з НОК: «не можу залишитися за такого складу»

Футболіст і тренер Андрій Шевченко заявив, що залишає склад Національного олімпійського комітету. Це сталося на наступний день після того, як було оголошено новий склад НОК.

Про рішення Шевченко повідомив у своєму фейсбуці, заявивши, що в цей час «гордий бути поруч з Україною».

«Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – пояснив він.

Читайте також: Чемпіонат світу з футболу: організатори заборонили продаж пива на стадіонах

Шевченко не уточнив, чия саме присутність у складі НОК стала причиною його відмови від роботи в комітеті.

Напередодні стало відомо, що Національний олімпійський комітет очолив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Крім того, до складу комітету на період 2022–2026 років увійшли Григорій Суркіс, Олександр Усик, Андрій Шевченко, Марина Бех-Романчук, Лілія Подкопаєва та інші. Також до персонального складу членів НОК України включили представників Федерації стрільби з лука Нестора Шуфрича та Олену Садовничу й представників Федерації плавання Андрія Власкова та Віктора Міця.