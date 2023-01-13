У НОК обрали нового віцепрезидента та виключили кількох осіб зі складу

Національний олімпійський комітет (НОК) обрав Олександра Крикуна (легкоатлет, що спеціалізується у метанні молота) віцепрезидентом комітету. Рашення ухвалили під час генасамблеї НОК у п’ятницю.

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт в перебігу засідання заявив: «Рухаємося далі. Нам треба працювати на перемогу»

Як йдеться на сторінці НОК у фейсбуці, «У частині кадрових ротацій більшістю голосів було задоволено заяви окремих членів НОК щодо виходу зі складу виконкому та складу організації».

Агенція «Інтерфакс-Україна» повідомляє, що, зокрема, було підтримано відставку футболіста і тренера Андрій Шевченка, який був віцепрезидентом НОК, олімпійського чемпіона та народного депутата від «Слуги народу» Жана Беленюка, президента Федерації хокею Георгія Зубка, народного депутата з «Батьківщини» Андрія Кожем’якіна, народного депутата Григорія Суркіса, виконувача обов’язків президента Федерації легкої атлетики Євгена Проніна та народного депутата Нестора Шуфрича.

Повідомляється, що «за дії, що шкодять репутації НОК», було виключено зі складу почесного члена комітету Миколу Кравченка.

Водночас до складу виконкому НОК включили першого віцепрезидента Асоціації спортивної боротьби України Юрія Копитка.

У листопаді минулого року Національний олімпійський комітет очолив міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт. Крім того, до складу комітету на період 2022-2026 років, серед інших, увійшли Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич. Футболіст Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу НОК через його склад, хоча не уточнив, які інші члени комітету підштовхнули його до цього рішення. Про вихід повідомив і депутат від «Слуги народу», спортсмен Жан Беленюк. Згодом Суркіс та Шуфрич заявили, що залишають склад НОК.