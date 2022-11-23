Національний олімпійський комітет відповідає за репрезентацію Україну на міжнародній спортивній арені, відтак у його складі не повинно бути людей, пов’язаних із проросійськими партіями – про це сказав народний депутат і спортсмен Жан Беленюк у ефірі Радіо Свобода.

Таким чином він прокоментував своє рішення вийти з НОК через його склад. Беленюк зазначив, що це було його остаточне рішення і ніхто не намагався переконати його передумати.

«Це дуже добре, що зараз суспільна реакція така, яку ми всі бачимо, що люди усвідомлюють ризики, з якими може зіштовхнутися країна, тому що НОК вважається другим МЗС, це структура, яка інвестує в наші інтереси, інтереси України на міжнародній арені в частині саме спорту й олімпізму. Звісно, що ці поняття повинні ретранслювати саме люди, які (не пов’язані – ред.) з подібними історіями, проросійськими партіями і відстоюванням проросійських наративів», – сказав парламентар.

Позаяк склад НОК переважно залишився незмінним, Беленюк висловив думку, що всі інші його члени, які «мають проукраїнську позицію» також мали б вийти з нього на знак протесту.

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Крім того, він повідомив, що з ним вже зв’язувалися інші народні депутати із пропозиціями створити тимчасову слідчу комісію щодо цієї ситуації.

«Вони теж, м'яко кажучи, не в захваті від того, що відбувається, тим паче на дев'ятому місяці війни проти Росії. Тобто зараз суспільний ажіотаж біля цього питання достатньо великий, і звісно, що проукраїнські спортсмени, які знають і розуміють, із ким зараз воює наша держава, повинні теж займати свою позицію щодо того, що відбувається», – додав Беленюк.

Жан Беленюк заявив увечері 21 листопада, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету через його склад.

У коментарі спортсмен оприлюднив посилання на допис футболіста Романа Зозулі, який розкритикував склад НОК. Зокрема, він вказав на те, що деякі члени раніше були членами «Партії регіонів» та «Опозиційної платформи – За життя».

Першим про вихід із НОК на знак протесту проти його складу заявив футболіст Андрій Шевченко. Після цього стало відомо, що політики Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич виходять зі складу НОК.