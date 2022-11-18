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Гутцайт запропонував Шевченку обговорити його членство в НОК

За словами президента НОК, пріоритетами комітету лишаються підготовка українських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року

Президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт прокоментував ситуацію зі складом НОК, який був обраний напередодні.

У своєму фейсбуці Гутцайт заявив, що вибори президента комітету, а також членів виконкому «відбулися демократично і чесно».

«З резонансу – сьогодні Нестор Шуфрич і Григорій Суркіс звернулися до мене із заявами про вихід зі складу членів НОК за власним бажанням. Андрію Шевченку я запропонував зустрітися наступного тижня і обговорити його членство у виконкомі НОК», – додав він.

За словами президента НОК, пріоритетами комітету лишаються підготовка українських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року, а також «відбудова спортивної інфраструктури, популяризація масового спорту та олімпійських цінностей, продовження санкційного тиску на представників РФ та Білорусі».

Він також заперечив, що уряд ухвалював будь-які рішення щодо реорганізації Міністерства молоді і спорту.

Раніше 18 листопада стало відомо, що Нестор Шуфрич та Григорій Суркіс, які були обрані до складу НОК, відмовилися від членства.

Перед цим футболіст Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу НОК через його склад, хоча не уточнив, які інші члени комітету підштовхнули його до цього рішення.

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