Російську атлетку позбавили золотої медалі Олімпійських ігор-2012 за допінг

Російську легкоатлетку Наталію Антюх позбавили золотої медалі за біг на 400 метрів з бар’єрами на Олімпіаді в Лондоні 2012 року за вживання допінгу згідно з постановою, яку виніс 24 жовтня Відділ доброчесності легкої атлетики (AIU).

41-річна нині Антюх виграла «золото» на Олімпійських іграх у Лондоні в серпні 2012 року, обійшовши Лашинду Демус із Сполучених Штатів. Демус отримає «золото», якщо Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалить відповідне рішення на основі постанови AIU.

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Антюх дискваліфікували за «використання забороненої субстанції/методу», заявив AIU, додавши, що це призвело до дискваліфікації її результатів за період з 15 липня 2012 року до 29 червня 2013 року.

Наразі російська спортсменка відбуває чотирирічну дискваліфікацію до 2025 року за рішенням у попередній справі, розглянутій Спортивним арбітражним судом (CAS). Суд позбавив її результатів з 2013 по 2015 рік.

Демус фінішувала із відставанням від Антюх на 0,07 секунди в змаганнях, які відбулися 8 серпня 2012 року. В разі рішення МОК на її користь нині 39-річна Демус отримає своє перше «золото». Вона також здобула титул чемпіонки світу в 2011 році.

Нове рішення, яке можна оскаржити, обґрунтоване історичними доказами, отриманими з бази даних московської випробувальної лабораторії. AIU не вказав, які саме докази проти Антюх були знайдені завдяки базі даних, що була частиною багаторічного протистояння між Всесвітнім антидопінговим агентством і російською владою.

Антюх також виграла срібну медаль в естафеті 4х400 метрів на Олімпіаді-2012, але втратила її, коли її партнерку по команді Антоніну Кривошапку визнали винною у вживанні допінгу.

Ще кількох російських спортсменів позбавили медалей Олімпіади-2012 через порушення антидопінгових правил.