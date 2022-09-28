Боксерам-юніорам заборонили виступи під прапором України на чемпіонаті Європи – ФБУ відреагувала

Президент Федерації боксу України Володимир Продивус розкритикував заборону Міжнародної асоціації боксу (IBA) на виступи українських спортсменів під державними прапорами на чемпіонаті Європи серед юніорів.

У коментарі, оприлюдненому на сайті ФБУ, Продивус виступив «категорично» проти рішення.

«Це є неприпустимим. Особливо під час великої війни, коли наші люди вмирають за ці кольори. Ми маємо право битися під ними і на боксерських рингах. Зараз я на зв’язку з усіма нашими тренерами. Закликаю їх бойкотувати це рішення і не виступати під білими прапорами. Як віцепрезидент IBA і координатор України в асоціації роблю все можливе для якомога скорішого вирішення цієї ситуації», – заявив Продивус.

Він нагадав, що Міжнародна асоціація боксу тимчасово зупинила повноваження ФБУ через нібито втручання українського уряду в її діяльність. IBA визнає очільником національної Федерації Продивуса, тоді як Міністерство юстиції України внесло до єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань як очільника цієї організації Кирила Шевченка.

Читайте також: Теніс: Марта Костюк залишила US Open, не потиснувши руку білорусці Азаренко

«Я це рішення не підтримував і до останнього намагався якщо не запобігти йому, то хоча б відтермінувати. Адже зрозуміло, яку небезпеку це становить для майбутнього українського боксу. Відсутність коштів, масові звільнення тренерів, зрив тренувального процесу… Ми вже повною мірою відчуваємо ці наслідки», – прокоментував Продивус.

Напередодні стало відомо, що IBA заборонила українським юніорам і юніоркам виступати під державним прапором, вимагаючи натомість виступати під нейтральним прапором організації. Українці Артем Марчук та Відаді Зейнієв не вийшли на ринг, перемогу присудили їхнім суперникам.

Чемпіонат Європи з боксу серед юніорів і юніорок почався в італійському Монтезільвано 27 вересня і триватиме до 5 жовтня.

Міжнародну асоціацію боксу очолює росіянин Умар Кремльов. Днями асоціація висловила йому вотум довіри.