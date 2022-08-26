Українські ультрас допомагатимуть сім’ям загиблих на війні футбольних фанатів: для цього створили спеціальний благодійний фонд «Трибуна Героїв».

«Багато фанатів воюють у добровольчих підрозділах і часто не оформлені офіційно, а механіка виплат від держави не завжди зрозуміла. Саме тому ми збираємо інформацію про загиблих від представників усіх фанатських рухів України, створюємо базу, збираємо контакти сімей, верифікуємо дані та відправляємо фінансову допомогу», – так представники фонду пояснюють необхідність існування своєї ініціативи.

За словами організаторів фонду, до нього будуть долучені українські та закордонні фанатські рухи, українські футболісти і футбольні клуби, зірки спорту й шоу-бізнесу, спортивні журналісти, а також представники бізнесу.

Серед тих, хто вже підтримав ініціативу, є, зокрема, письменник та волонтер Сергій Жадан, футболіст і тренер Мирон Маркевич, боксер Денис Берінчик, фронтмени гурту ТНМК Олег Фагот Михайлюта та Олександр Фоззі Сидоренко.

«Уся підтримка родин загиблих героїв залежить виключно від донатів», – пояснюють у фонді.

Наразі, за словами організаторів, він допоміг уже 97 родинам.

14 червня міністр молоді та спорту Вадим Гутцай повідомив, що за час повномасштабного вторгнення РФ загинули понад 70 українських спортсменів і тренерів.