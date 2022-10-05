Україна долучилася до заявки Іспанії й Португалії на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030

Федерації футболу Португалії та Іспанії долучили Україну до своєї заявки на проведення Чемпіонату світу 2030 року – про це повідомила Українська асоціація футболу 5 жовтня.

«Федерація футболу Португалії та Королівська федерація футболу Іспанії залучили Україну до заявки на проведення Чемпіонату Світу-2030. Обидві асоціації повідомили про своє прагнення УЄФА, який одразу висловив свою повну підтримку», – йдеться в пресрелізі.

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Участь України в заявці прокоментував президент України Володимир Зеленський.

«Спільна заявка Іспанії, Португалії та України на проведення Чемпіонату світу з футболу-2030 – більше ніж символ віри в нашу спільну перемогу. Україна вистоїть, переможе й відбудується завдяки солідарності партнерів. Вдячні за підтримку Іспанії та Португалії», – заявив він.

Згідно з повідомленням УАФ, ініціатива спрямована на «здійснення внеску у відновлення країни у період відбудови завдяки силі футболу». Умови участі України в цій заявці планується обговорити та визначити згодом.

Представники України увійдуть до Координаційного комітету з підготовки заявки на проведення змагань.