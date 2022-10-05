Міжнародна федерація боксу допустила Росію і Білорусь до змагань

Рада директорів Міжнародної федерації боксу IBA допустила боксерів із Росії та Білорусі до змагань під своєю егідою. У вересні федерація призупинила членство Федерації боксу України.

Спортсмени зможуть виступати під своїми прапорами, до турнірів також повернуться російські судді й інші технічні офіційні особи. «ІBA твердо переконана, що політика не повинна мати жодного впливу на спорт. Отже, всім спортсменам мають бути надані рівні умови», – йдеться у заяві на сайті федерації. В організації заявили, що вона вважає за необхідне бути «автономною та політично нейтральною».

У травні президентом федерації було переобрано росіянина Умара Кремльова, він був безальтернативним кандидатом. У вересні його призначення було затверджено на позачерговому конгресі IBA. Окрім Федерації боксу, російських спортсменів допустили до міжнародних змагань у дзюдо, бобслеї та настільному тенісі.

За кілька днів до позачергового конгресу федерація припинила членство Федерації боксу України. Причиною було названо втручання держави у справи федерації та невизнання Києвом виборів Кремльова.

Кремльов – один із двох громадян Росії, які залишилися на чолі великих міжнародних спортивних федерацій після лютневого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Окрім нього, посаду у міжнародній федерації спортивної стрільби обіймає російський мільярдер Володимир Лісін.

Міжнародний олімпійський комітет поки не включив бокс до програми ігор у Лос-Анджелесі-2028, заявивши, що федерація має позбутися фінансової залежності від російської корпорації «Газпром». Змагання з боксу проводилися на Олімпіадах з 1904 року, за винятком ігор у Стокгольмі у 1912 році.