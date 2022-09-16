Тенісист Роджер Федерер оголосив про завершення кар’єри

Швейцарський тенісист Роджер Федерер оголосив про завершення своєї спортивної кар’єри.

На сторінці у твітері спортсмен написав, що за останні роки переніс багато травм та операцій.

«Я багато працював, щоб повернутися у повноцінну спортивну форму. Але я також знаю можливості та межі свого тіла… Мені 41 рік. Я зіграв понад 1500 матчів за 24 роки», – написав Федерер.

Останнім турніром, у якому він візьме участь, стане Кубок Лейвера, який проходитиме з 23 по 25 вересня цього року.

Роджер Федерер є 20-разовим переможцем турнірів Grand Slam. Він п’ять разів поспіль вигравав Вімблдонський турнір і з вісьмома титулами є рекордсменом щодо перемог у ньому. Він був першою ракеткою світу упродовж 310 тижнів. Пізніше цей рекорд зміг побити лише Новак Джокович. Федерер вигравав золото у парному розряді на Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році та срібло у одиночному розряді на Олімпіаді у Лондоні у 2012 році. За свою кар’єру він заробив понад 100 мільйонів доларів призових.