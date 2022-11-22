Беленюк також виходить зі складу Національного олімпійського комітету

Народний депутат від «Слуги народу», спортсмен Жан Беленюк заявив увечері 21 листопада, що виходить зі складу Національного олімпійського комітету.

На своїй фейсбук-сторінці Беленюк оприлюднив фото заяви про вихід.

«В «такому» НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго», – прокоментував він.

У коментарі спортсмен оприлюднив посилання на допис футболіста Романа Зозулі, який розкритикував склад НОК. Зокрема, він вказав на те, що деякі члени раніше були членами «Партії регіонів» та «Опозиційної платформи – За життя».

Минулого тижня президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив, що вибори президента комітету, а також членів виконкому «відбулися демократично і чесно».

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Перед тим стало відомо, що політики Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич виходять зі складу НОК.

Першим про вихід із НОК на знак протесту проти його складу заявив футболіст Андрій Шевченко.