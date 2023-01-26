Олімпійський комітет Азії підтримав послаблення санкцій проти спортсменів із Росії та Білорусі

Олімпійський комітет Азії (OCA) також висловився за послаблення санкцій проти російських і білоруських спортсменів. Про це організація повідомила в заяві під назвою «Солідарність із Україною, санкції проти Росії та Білорусі та статус спортсменів із цих країн» 26 січня.

«OCA вірить у об’єднуючу силу спорту та що всі спортсмени, незалежно від їхньої національності чи паспорту, який вони мають, повинні мати можливість брати участь у спортивних змаганнях. ОСА запропонував надати російським і білоруським спортсменам, які відповідають вимогам, можливість брати участь у змаганнях в Азії, в тому числі в Азійських іграх», – заявляє комітет.

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При цьому OCA, за повідомленням, чекає на остаточне рішення, поки Міжнародний олімпійський комітет разом із міжнародними спортивними федераціями «вивчає шляхи повернення російських і білоруських спортсменів до змагань за дотримання суворих умов».

Напередодні Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі.