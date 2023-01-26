Australian Open: чотирьох людей опитала поліція за російські прапори

Чотирьох глядачів турніру Australian Open затримала і опитала поліція через «недоречні прапори та символи» – про це повідомили міжнародні медіа з посиланням на речника Австралійської федерації тенісу та поліцію штату Вікторія.

«Четверо людей у натовпі, яка залишала стадіон, показували недоречні прапори та символи і погрожували охоронцям», – йдеться в заяві Федерації.

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Згодом американський канал CNN повідомив із посиланням на поліцію Вікторії, що правоохоронці поговорили з чотирма чоловіками після того, як на сходах стадіону з’явився російський прапор. Усіх чотирьох вивели за межі об’єкту.

Крім того, у соцмережах поширилися кадри, на яких із уболівальниками з російською символікою позував батько сербського тенісиста Новака Джоковича Срджан Джокович.

Раніше організатори дозволили російським і білоруським спортсменам виступати на Australian Open під нейтральними прапорами.