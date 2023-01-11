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Новини | Спорт

Перед стартом Australian Open Надаль та інші зірки тенісу провели благодійний захід для дітей України

Експерша ракетка світу іспанець Рафаель Надаль

На кортах, які з 16 січня приймуть матчі першого в сезоні турніру серії Grand Slam, відкритого чемпіонату Австралії відбувся благодійний захід на підтримку України.

Найкращі тенісисти світу на чолі з легендарним іспанцем Рафаелем Надалем провели серію показових матчів. Метою заходу був збір коштів для українських дітей.

Україну на цьому тенісному вечорі представляли Марта Костюк та Даяна Ястремська.

Серед зірок тенісу в заході взяли участь американка Корі Гауфф, гречанка Марія Саккарі, француз Френсіс Тіафо, австралієць Алекс де Мінаур, британець Енді Маррей, болгарин Грігор Дімітров та німець Александр Звєрєв.

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