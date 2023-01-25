МОК закликав послабити обмеження для спортсменів із Росії та Білорусі

Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов, повідомила 25 січня пресслужба організації.

«Лише спортсмени, які повністю дотримуються Олімпійської хартії, можуть брати участь у змаганнях. Це означає, що, по-перше, змагатися можуть лише ті, хто не виступав проти миротворчої місії МОК, активно підтримуючи війну в Україні, по-друге, лише ті спортсмени, які повністю дотримуються Всесвітнього антидопінгового кодексу та всіх відповідних антидопінгових правил і положень», – ідеться в заяві організації.

У МОК зазначили, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

В Олімпійському комітеті Росії розкритикували пропозиції МОК. Там назвали нову пропозицію «спробою зробити крок у бік спортсменів», яка водночас є «двома кроками в протилежному напрямку».

«Ми, як і раніше, категорично не згодні з будь-якими обмеженнями, додатковими вимогами та санкціями, які стосуються національної належності наших спортсменів і знову пропонуються нам як умова повернення на міжнародну арену», – йдеться у заяві Олімпійського комітету Росії.

У лютому 2022 року, після вторгнення російських військ в Україну, МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не допускати російських та білоруських спортсменів до змагань.

Тоді ж МОК зажадав від спортивних організацій у всьому світі відмовитися від проведення заходів у Росії та Білорусі та не демонструвати їхні прапори. У грудні 2022 року організація залишила ці обмеження чинними.