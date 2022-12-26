Білоруську медалістку Олімпіади заочно засудили до 12 років

Мінський міський суд заочно засудив до 12 років ув’язнення двох білоруських спортсменів: чемпіонку світу з плавання Олександру Герасименю та гандболіста Олександра Опейкіна. Вони визнані винними в антидержавній діяльності, у тому числі у закликах до запровадження санкцій проти Білорусі. Це перший у Білорусі випадок, коли суд виніс вирок заочно: обидва спортсмени зараз проживають за кордоном.

Також суд ухвалив стягнути зі спортсменів штраф у понад 600 тисяч білоруських рублів (близько 220 тисяч доларів). Для цього він наклав арешт на банківські рахунки та майно Герасимені.

Герасименя та Опейкін у 2020 році створили Білоруський фонд спортивної солідарності, який допомагає спортсменам, що стикаються у Білорусі з репресіями через свої політичні погляди. Як від імені фонду, так і від власної особи вони відкрито виступали проти Лукашенка та зокрема закликали Міжнародний олімпійський комітет запровадити санкції проти Національного олімпійського комітету Білорусі, а міжнародні компанії – припинити спонсорувати білоруські спортивні заходи.

На думку слідства, під тиском членів Фонду спортивної солідарності «з Білорусі перенесено низку великих спортивних заходів», а в результаті їхніх дій країні «завдано значної іміджевої та фінансової шкоди, підірвано престиж країни на міжнародній та політичній арені, дискредитовано керівництво спортивної галузі та держави».

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Олександра Герасименя – чемпіонка Європи та світу з плавання, дворазова віцечемпіонка Олімпійських ігор. 2020 року підписала відкритого листа із вимогою визнати недійсними результати президентських виборів, у яких нібито переміг Олександр Лукашенко. Після цього переїхала до Вільнюса.

Олександр Опейкін – засновник мінського гандбольного клубу «Вітязь-Леон». Неодноразово висловлювався проти режиму Лукашенка і, зокрема, заявляв, що за його влади Білорусь не може бути повноправною учасницею світового спорту.

Білоруський Національний олімпійський комітет з грудня 2020 року перебуває під санкціями МОК через політичне переслідування спортсменів. МОК призупинив фінансування національного комітету та усунув його керівника Олександра Лукашенка від Олімпійських ігор. На початку 2021 року Національний комітет очолив син Лукашенка – Віктор. Він також потрапив під санкції МОКу.