США підтримали допуск російських спортсменів до Олімпіади-2024 – ЗМІ

Олімпійський та паралімпійський комітет США підтримав ідею допустити російських та білоруських спортсменів до участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року, якщо вони виступатимуть під нейтральним прапором, пише видання The Wall Street Journal із посиланням на заяву голови комітету Сюзанни Лайонс.

«США підтримують повернення спортсменів до змагань, до яких вони готувалися все своє життя. Водночас ми категорично проти того, щоби спортсмени повернулися під національними прапорами країн, уряди яких перебувають під санкціями», – заявила Лайонс.

Вона додала, що комітет, як і раніше, підтримує Україну та українських спортсменів.

Минулого тижня президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах також висловився за допуск спортсменів із Росії та Білорусі до Ігор у Парижі.

9 грудня Міжнародний олімпійський комітет на саміті у Лозанні залишив у силі санкції проти Росії та Білорусь, введені після початку військового вторгнення в Україну. У декларації МОК йдеться, що влада Росії та Білорусі своїми діями в Україні порушила, зокрема, і Олімпійську хартію, тому ці країни не повинні бути представлені на міжнародних змаганнях. Національним олімпійським комітетам Росії та Білорусі заборонено організовувати міжнародні спортивні події або брати участь у них. На спортивних заходах виключено появу прапорів цих країн та виконання їхніх гімнів.

Незабаром після початку російського вторгнення в Україну МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти виступати у змаганнях російським та білоруським спортсменам, а також офіційним особам. Більшість спортивних федерацій та асоціацій підтримали ці рекомендації.

Олімпійські ігри в Парижі відбудуться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Паралімпіада проходитиме з 28 серпня по 8 вересня.