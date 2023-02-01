Питання участі росіян і білорусів в паризькій Олімпіаді регулюватиме МОК – організатори

Організатори літніх Олімпійських ігор 2024 року заявили, що дотримуватимуться раніше оголошеного плану Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо дозволу російським і білоруським спортсменам брати участь в Іграх.

В електронному листі, отриманому CNN, представник Парижа-2024 повторив, що система олімпійської кваліфікації визначається не їхньою організацією, а МОК, Міжнародним паралімпійським комітетом і міжнародними федераціями.

Наприкінці січня МОК оголосив план, який передбачає для російських і білоруських спортсменів можливість участі в Парижі та на зимових Іграх 2026 року в Мілані. «Жоден спортсмен не повинен бути позбавлений права брати участь у змаганнях лише через його паспорт», – заявив виконавчий комітет МОК.

Речник Парижа-2024 заявив, що організація виконуватиме санкції, які МОК уже запровадив щодо російських і білоруських спортсменів. Для того, щоб спортсмени з двох країн змагалися на наступних двох Олімпійських іграх, вони мають представляти себе як «нейтральних спортсменів і жодним чином не представляти свою державу чи будь-яку іншу організацію у своїй країні», заявив МОК минулого місяця.

Оргкомітет Парижа-2024 заявив, що «цілком солідарний з Україною, її народом та українським олімпійським і паралімпійським рухом, які зіткнулися з неймовірною кризою». «Ми хочемо, щоб олімпійський рух, паралімпійський рух і спортсмени відвідали паризькі Ігри в дусі миру, поважаючи цінності братерства та солідарності».

XXXIII літні Олімпійські ігри в Парижі мають відбутися з 26 липня до 11 серпня 2024 року.