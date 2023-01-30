МОК відкинув критику Києва щодо неприпустимості дозволяти росіянам виступи на Олімпіаді-2024

Міжнародний олімпійський комітет відкинув різку критику з боку України після того, як організація не виключила можливості надати росіянам право пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри 2024 року в Парижі, передає агенція Reuters.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що МОК є «пропагандистом війни».

«Міжнародний Олімпійський комітет із задоволенням спостерігає, як Росія знищує Україну, а потім пропонує Росії платформу для пропаганди геноциду та подальших вбивств. Очевидно, що російські гроші, за які купують олімпійське лицемірство, не пахнуть українською кров’ю. Правильно, містере Томасе Бах?», – написав Подоляк у твітері.

Міжнародний олімпійський комітет відповів: «МОК найрішучішим чином відкидає цю та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть бути основою для будь-якого конструктивного обговорення».

Раніше у понеділок також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернув увагу на те, що багато російських олімпійців мають зв’язки з військовими, зокрема виступають за спортивні клуби, підвідомчі Міноборони.

«Росія здобула 71 медаль на Олімпіаді в Токіо. 45 із них вибороли спортсмени, які також є членами Центрального спортивного клубу російської армії. Тієї армії, яка чинить звірства, вбиває, ґвалтує і грабує. Ось кого неосвічений МОК хоче поставити під білі прапори, дозволивши їм змагатися», – заявив голова МЗС.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання в нейтральному статусі, якщо вони дотримаються певних умов.

У МОК зазначили, що «жодному спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт».

Також минулого тижня МОК заявив, що вітає пропозицію Олімпійського комітету Азії (OCA) послабити санкції проти російських і білоруських спортсменів.

Напередодні президент України Володимир Зеленський написав листа президентові Франції Емманюелю Макрону через можливу участь російських спортсменів у Олімпіаді в Парижі. Він закликав організаторів не дозволити Росії використовувати «її чи будь-яку іншу міжнародну спортивну подію для пропаганди агресії чи свого державного шовінізму».

Міністерство закордонних справ Росії раніше заявило, що будь-які спроби витіснити Москву з міжнародного спорту через війну, яку Кремль називає «спеціальною військовою операцією» в Україні, «приречені на провал».