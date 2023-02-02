США підтримують участь в Олімпіаді росіян і білорусів як «нейтральних спортсменів» – Білий дім

Сполучені Штати підтримують дозвіл спортсменам з Росії та Білорусі брати участь в Олімпійських іграх, якщо вони не демонструватимуть свої національні прапори та герби.

«Сполучені Штати підтримують відсторонення національних спортивних керівних органів Росії та Білорусі від міжнародних спортивних федерацій», – сказала журналістам речниця Карін Жан-Пʼєр. Якщо спортсменів запрошують на міжнародний захід, «має бути абсолютно ясно, що вони не представляють Росію чи Білорусь», наголосила вона.

Позиція США посилює дебати щодо Ігор у Парижі 2024 року.

Україна та найближчі союзники Києва вимагають повністю заборонити участь російських спортсменів через війну, яку Москва веде проти українців, у тому числі і спортсменів. Росія наполягає на знятті всіх обмежень, стверджуючи, що Олімпіада не має бути політизованою.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заявив, що розглядає «шлях» для участі росіян і білорусів у літніх Іграх 2024 року в Парижі. Позиція керівників МОК полягає в тому, що такі спортсмени мають виступати під олімпійським прапором і не підтримувати публічно війну, яку Росія веде проти України, використовуючи в тому числі і територію Білорусі. Водночас МОК не вимагає від потенційних учасників Олімпіади засудження ними агресії Москви.