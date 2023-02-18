«Путін робить ставку, що у нас здадуть нерви» – Сунак про підтримку України

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликає союзників «подвоїти» військову підтримку України. Про це повідомляє CNN із посиланням на текст промови британського премʼєра на Мюнхенській конференції з безпеки 18 лютого.

Сунак просить союзників забезпечити українців «передовими можливостями за стандартами НАТО, які їм потрібні для майбутнього».

«Ми повинні продемонструвати, що залишатимемося на їхньому боці і здатні допомагати їм захищати свою країну. Коли Путін розпочав цю війну, він вважав, що наша рішучість похитнеться. Навіть зараз він робить ставку на те, що у нас здадуть нерви», – йдеться у виступі Сунака.

Британський премʼєр вважає, що «те, що поставлено на карту в цій війні, навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації».

«Вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо», – йдеться у промові.

Конференція в Мюнхені відбувається напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого.