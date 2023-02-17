ОП: Україна очікує в липні почути реакцію на свою заявку щодо членства в НАТО

У липні на саміті НАТО Україна очікує почути реакцію на свою заявку про вступ до Північноатлантичного альянсу, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

«Вона (заявка – ред.) перебуває на розгляді. Найближчим місцем, де може бути обговорена така заявка, буде Вільнюський саміт НАТО, який запланований на 11-12 липня цього року. Відповідно, до цього моменту має бути сформований проєкт рішення Вільнюського саміту, де має бути та чи інша реакція на українську заявку», – сказав Жовква.

За його словами, нині українська сторона говорить із державами-членами НАТО про те, якими могли б бути «формулювання Вільнюського саміту».

«Зі свого боку, Україна продовжує робити ту необхідну роботу, яка має бути зроблена. І йдеться не лише про євроатлантичні стандарти. Дивіться, нам завжди казали про те, що Україна ще не повністю відповідає цим стандартам. Наша відповідь сьогодні – дуже проста. Сьогодні ми опановуємо євроатлантичні стандарти на полі бою. Все дуже просто – все більше і більше техніки, обладнання, зброї західного зразка надходить до України. Українські військовослужбовці опановують його, вони воюють із ним. І вони воюють іноді краще, ніж збройні сили держав-членів НАТО», – наголосив Жовква.

Він додав, що Україна наближається до взаємосумісності з НАТО.

«Наші підрозділи, які сьогодні ведуть реальну війну, знову ж таки не проти другої найсильнішої армії світу, але точно і не найслабшої. Вони зможуть пізніше ділитися досвідом тактики і стратегії ведення реальної війни у 21-му столітті. Нам потрібно також продовжувати рухатися щодо реформування в секторі збройних сил, військовій сфері, сфері безпеки. Що ми і робимо вже», – заявив заступник керівника ОП.

За його словами, планується ще низка законодавчих актів із боку парламенту України.

«Ми хочемо підійти до Вільнюського саміту максимально готовими. Максимально такими, що виконали свою частину домашнього завдання. Ми говоримо сьогодні дуже просто. Наприклад, нам вже не потрібен План дій щодо членства. Дивіться: от є приклад Швеції, Фінляндії, які, будемо сподіватися, дуже скоро вступлять до НАТО, не використовуючи інструмент Плану дій щодо членства», – сказав Жовква.

Чиновник додав, що в цьому і є «fast trek», «прискорена процедура».

«Безумовно, коли Україна переможе, нам буде набагато легше отримати позитивне рішення. Але вже на той час ми маємо бути максимально готові, що ми і робимо», – наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

В Альянсі неодноразово заявляли про «відкриті двері» в НАТО для України. При цьому жодні можливі терміни не називаються.