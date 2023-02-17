Зеленський: зволікання з військовою підтримкою України завжди було і є помилкою

Президент України Володимир Зеленський заявив, що будь-яке зволікання з військовою підтримкою України є помилкою.

«Росія намагається виграти додатковий час, торгуючись зі світом. На жаль, вона має знищити безліч життів. І тому м маємо поквапитися. Нам потрібна швидкість наших домовленостей, поставок, щоб посилити нашу армію, швидкість рішень, щоб обмежити російський потенціал», – сказав він, виступаючи на відеозв'язку перед учасниками Мюнхенської конференції з безпеки.

За його словами, нині немає альтернативи швидкості надання Україні військової допомоги, бо від неї залежить життя.

«Затягування завжди було й досі є помилкою. Доки ми проводимо переговори про те, як посилити свою оборону сучасними танками, Кремль думає, як задушити Молдову. Доки ми переконуємо, що Україні потрібна сучасна бойова авіація, Росія вже переконала іранський режим – і результатом є не лише летальні іранські дрони в українському небі, а щось, чим Кремль уже заплатив. Ви впевнені, що це гроші? Світ стикатиметься зі збагаченням іранського режиму…«Голіаф» має програти. І цьому немає альтернативи, тому що він може знищити безпеку. Якщо ви відкладатимете рішення – це буде ресурсом для путінської диктатури. Так було роками», – додав Зеленський.

8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що західні партнери можуть доставити в Україну першу партію танків Leopard 2 упродовж перших трьох або чотирьох місяців 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.

Крім того, Україна давно просить союзників про надання сучасних літаків. Під час зустрічі в Парижі президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції й Німеччини «якомога швидше» надати Україні винищувачі, щоб відбити наступ Росії. Вони пообіцяли продовжувати підтримку України, в тому числі військову, «стільки, скільки буде потрібно» до перемоги. Про надання Україні літаків наразі офіційно не заявила жодна країна.