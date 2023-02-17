Наступні кілька місяців будуть «вирішальними», потрібно посилити підтримку України – Макрон

На Мюнхенській конференції з безпеки президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступні кілька місяців будуть «вирішальними» у війні Росії проти України, потрібно посилити підтримку України.



«Ми маємо посилювати наші зусилля у підтримці України для того, щоб вона могла почати контрнаступ, щоб отримати перемогу і започаткувати процес переговорів. Ми готові посилювати наші зусилля впродовж наступних декількох місяців і тижнів, оскільки саме вони будуть вирішальними. Ми маємо бути рішучими», – сказав він на конференції.



За його словами, потрібно надати Україні засоби і можливість повернутися до столу переговорів, щоб забезпечити «довгостроковий мир на тих умовах, які для себе визначить Україна».

Напередодні заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що Росія може відновити наступ на Україну в найближчі два місяці.

Раніше цього тижня міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, який брав участь зустрічі у форматі «Рамштайн», заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою, а також вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.