У лютому-березні Росія може вдатися до «спроби реваншу» – Жовква 

Росія може відновити наступ на Україну в найближчі два місяці, заявив заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в інтерв’ю Радіо Свобода 16 лютого.

Жовква вказав на те, що суттєві постачання озброєння Україні дозволили їй минулого року деокупувати значну частину Харківської області, а згодом звільнити Херсон і частину області. Відтак Київ закликає партнерів надавати озброєння, яке дозволить продовжити звільнення територій.

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«Тому дійсно оці найближчі два місяці – лютий, березень, коли ми до речі, можемо чекати спроби реваншу Російської Федерації, яка спробує відновити свій наступ, який давним-давно захлинувся. Вони будуть це відновлювати. Але дії, які має негайно зробити Україна і бажано, щоб це було навіть набагато швидше – це почати, вірніше, продовжити ті контрнаступи, які вже робили», – заявив заступник голови ОП.

Він вказав на те, що міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін у вступній промові на зустрічі «Рамштайн» напередодні вказав на важливість підготовки України до весняного контрнаступу.