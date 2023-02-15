Глава Пентагону: Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна має «хороші шанси» взяти ініціативу на полі бою.



«Я думаю, що вони матимуть реальні хороші шанси досягти досить значних змін на полі бою та встановити ініціативу. І можливість використати цю ініціативу в майбутньому», – сказав він журналістам після зустрічі з міністрами оборони НАТО в Брюсселі, повідомляє агенція Reuters.

Він також сказав, що для кожної системи, яку надасть НАТО, потрібне буде навчання військ на цій системі.

«Ми зосереджені на тому, щоб забезпечити можливості, а не лише платформу», – додав глава Пентагону.

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін сказав, що союзники працюють над тим, щоб завести в Україну необхідне озброєння якнайшвидше і інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист України.

«Очікуємо побачити наступ України навесні. Ми працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо зброї», – сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9».