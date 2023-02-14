Зеленський про «Рамштайн»: далеко не все можна повідомляти публічно

На черговій зустрічі Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн») в Брюсселі 14 лютого були ухвалені «сильні рішення» для захисту України, але не про всі з них можна повідомляти публічно, заявив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

«Підтверджено партнерами більше ППО. Підтверджено більше танків. Підтверджено більше артилерії та снарядів. Підтверджено більше навчання наших військових. Як сьогодні звучало, Ukraine must be successful. І тут ми погоджуємось: успіх повинен бути. Звичайно, далеко не все про «Рамштайн» можна повідомляти публічно. Значну частину домовленостей і дискусій варто залишити за зачиненими дверима засідання Контактної групи. Але я можу сказати впевнено, що базові тенденції залишаються незмінними. Україна й партнери разом роблять усе, щоб держава-терорист програла. І щоб це сталося швидше», – сказав президент.

За його словами, Кремль «намагається вичавити» з Росії весь можливий потенціал агресії і поспішає, бо знає, «що світ все одно сильніший, але потребує часу, щоб згуртувати свою силу».

«Тому швидкість – це дуже важливо. Швидкість в усьому. В ухваленні рішень. У реалізації рішень. У постачанні. У навчанні. Швидкість рятує життя людей, швидкість повертає безпеку. І я дякую всім нашим партнерам, хто усвідомлює, що швидкість важлива. Дякую всім нашим американським друзям за лідерство, за системну координацію «Рамштайнів», а також за особисту участь у зустрічах пана Ллойда Остіна, міністра оборони США, і пана Марка Міллі, голови Об’єднаного комітету начальників штабів», – додав голова держави.

За словами Зеленського, 14 лютого він також провів зустріч із міністеркою закордонних справ Канади, яка перебувала з візитом в Україні, і тематика розмови була «теж, можна сказати, «рамштайнова».

«Передусім – оборонна підтримка, нова зброя для України, нові санкції проти Росії», – сказав він.

У черговому «Рамштайні», зустрічі групи військової підтримки України 14 лютого взяли 54 держави-партнери. Це була вже дев’ята така зустріч.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін по завершенні засідання «Рамштайну» заявив, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

За його словами, союзники працюють над тим, щоб завести в Україну необхідне озброєння якнайшвидше і інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист України.

«Очікуємо побачити наступ України навесні. Ми працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо зброї», – сказав міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу після завершення зустрічі.