США попередили про перелом у війні РФ проти України: що готують для ЗСУ

Напередодні роковин великого вторгнення Росії в Україну американське видання The Washington Post повідомило, що американські чиновники попередили Київ про наближення критичного моменту для зміни траєкторії війни.

За даними видання, про критичний характер наступних кількох місяців Києву повідомили заступник радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль – усі вони відвідували Україну у січні. А за тиждень до цього до Києва приїжджав голова ЦРУ Вільям Бернс, який також наголосив на критичності моменту.

Видання повідомило, що зараз команда Байдена працює з Конгресом над виділенням рекордного пакету військової та економічної допомоги Україні до річниці вторгнення на 10 мільярдів доларів.

Однак військові аналітики США зазначають, що найближчим часом ні Україна, ні Росія не досягнуть вирішальної переваги на полі бою в найближчому майбутньому.

Команда Байдена також наполягає, що Україні не варто витрачати обмежені ресурси на захист Бахмуту – а зосередитися на власному контрнаступі навесні.

У Брюсселі 14 лютого відбувається чергова зустріч Контактної групи з оборони України «Рамштайн», на якій, за повідомленням Financial Times, союзники Києва зосередяться на наданні ЗСУ коштів ППО та боєприпасів до артилерії, але не літаків.

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