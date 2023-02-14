США попередили про перелом у війні РФ проти України: що готують для ЗСУ

- Напередодні роковин великого вторгнення Росії в Україну американське видання The Washington Post повідомило, що американські чиновники попередили Київ про наближення критичного моменту для зміни траєкторії війни.
- За даними видання, про критичний характер наступних кількох місяців Києву повідомили заступник радника президента США Джо Байдена з національної безпеки Джон Файнер, заступник держсекретаря Венді Шерман та заступник міністра оборони Колін Каль – усі вони відвідували Україну у січні. А за тиждень до цього до Києва приїжджав голова ЦРУ Вільям Бернс, який також наголосив на критичності моменту.
- Видання повідомило, що зараз команда Байдена працює з Конгресом над виділенням рекордного пакету військової та економічної допомоги Україні до річниці вторгнення на 10 мільярдів доларів.
- Однак військові аналітики США зазначають, що найближчим часом ні Україна, ні Росія не досягнуть вирішальної переваги на полі бою в найближчому майбутньому.
- Команда Байдена також наполягає, що Україні не варто витрачати обмежені ресурси на захист Бахмуту – а зосередитися на власному контрнаступі навесні.
- У Брюсселі 14 лютого відбувається чергова зустріч Контактної групи з оборони України «Рамштайн», на якій, за повідомленням Financial Times, союзники Києва зосередяться на наданні ЗСУ коштів ППО та боєприпасів до артилерії, але не літаків.
Як США бачать перелом у війні Росії проти України навесні 2023 року?
Чому Вашингтон наполягає, що ЗСУ варто залишити Бахмут?
І чому Рамштайн у лютому, найімовірніше, не став «авіаційним»?
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