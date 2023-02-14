«Рамштайну-9» і наступ ЗСУ: як «Україна має перемогти» і що вона для цього отримає

- Міністр оборони Резніков заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».
Яка саме це має бути перемога? І якими засобами?
- «Очікуємо побачити наступ України навесні. Ми працюємо над тим, щоб Україна мала достатньо зброї», – сказав міністр оборони США Ллойд Остін на брифінгу після завершення дев'ятої зустрічі у форматі «Рамштайн».
Як зброю дадуть? І чи дадуть літаки?
Чи це справді розпочинається фінальний раунд війни?
ЗСУ готуються відбивати можливий другий широкомасштабний наступ Росії і самі готуються наступати? Це можливо?
Чи ЗСУ готують контрнаступ разом з НАТО?
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