Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Зеленський обговорив «першочергові потреби» ЗСУ з міністром закордонних справ Канади

Vіністр закордонних справ Канади Мелані Жолі

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого в Києві зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Розповів про першочергові потреби Сил оборони України», – зазначив Зеленський у телеграмі за підсумками зустрічі. «Детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи», – вказав президент України.

Зеленський і Жолі також обговорили кроки для відновлення України та питання розмінування територій, де відбувалися бойові дії.

Минулого тижня до Польщі доправили перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада вирішила передати українським військовим.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG