Зеленський обговорив «першочергові потреби» ЗСУ з міністром закордонних справ Канади

Президент України Володимир Зеленський 14 лютого в Києві зустрівся з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі.

«Розповів про першочергові потреби Сил оборони України», – зазначив Зеленський у телеграмі за підсумками зустрічі. «Детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони. Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи», – вказав президент України.

Зеленський і Жолі також обговорили кроки для відновлення України та питання розмінування територій, де відбувалися бойові дії.

Минулого тижня до Польщі доправили перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада вирішила передати українським військовим.