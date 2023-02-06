Канада: перший переданий Україні танк Leopard 2 вже прибув у Польщу

До Польщі доправили перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада вирішила передати українським військовим, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у твітері в ніч на 6 лютого.

«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми передали Україні, вже прибув до Польщі. Разом із нашими партнерами незабаром ми будемо навчати Збройні сили України використовувати це обладнання», – написала Ананд.

Минулого місяця вона повідомила, що Канада приєднається до Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн у постачанні важких танків в Україну для боротьби з російськими військами і відправить чотири танки Leopard.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі внесків від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.