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Канада: перший переданий Україні танк Leopard 2 вже прибув у Польщу

«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми передали Україні, вже прибув до Польщі» (фото ілюстративне)

До Польщі доправили перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада вирішила передати українським військовим, повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд у твітері в ніч на 6 лютого.

«Перший канадський основний бойовий танк Leopard 2, який ми передали Україні, вже прибув до Польщі. Разом із нашими партнерами незабаром ми будемо навчати Збройні сили України використовувати це обладнання», – написала Ананд.

Доправлений до Польщі перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада передає ЗСУ, 5 лютого 2023 року
Доправлений до Польщі перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада передає ЗСУ, 5 лютого 2023 року

Минулого місяця вона повідомила, що Канада приєднається до Сполучених Штатів, Німеччини та інших країн у постачанні важких танків в Україну для боротьби з російськими військами і відправить чотири танки Leopard.

Перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада передає ЗСУ, під час завантаження його на літак. Нова Шотландія, Канада, 3 лютого 2023 року
Перший із чотирьох танків Leopard 2, які Канада передає ЗСУ, під час завантаження його на літак. Нова Шотландія, Канада, 3 лютого 2023 року

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі внесків від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.

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