Остін: на «Рамштайні» була «важлива розмова про підзвітність»

Міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що у ході засідання у форматі «Рамштайн», серед іншого, була «важлива розмова про підзвітність».



«Сьогодні у нас була важлива розмова про підзвітність, яка є пріоритетом для нас, наших колег. Їм важливо дізнатися, що надана нами допомога буде використовуватися, як заплановано», – сказав він на брифінгу за підсумками засідання у форматі «Рамштайн».

Він не навів деталей цього обговорення та результатів.

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Перевірки щодо належного використання військової допомоги Заходу проводилися вже раніше. У листопаді минулого року Пентагон повідомляв, що американські військові проводять інспекції в Україні, щоб переконатися, що Україна належним чином використовує зброю, надану союзниками.

У грудні у Пентагоні заявили, що США не мають інформації про те, що надана Україні зброя використовується не за призначенням.