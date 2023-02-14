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Столтенберґ назвав «дві стратегічні помилки» Путіна

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вважає, що під час ухвалення рішення про повномасштабну війну проти України російський лідер Володимир Путін недооцінив два чинники.

«Президент Путін зробив дві стратегічні помилки – недооцінив силу та хоробрість народу України та її збройних сил, а також недооцінив рішучість і єдність НАТО та наших партнерів», – сказав Столтенберг на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Очільник альянсу вкотре підтвердив, що союзники по НАТО підтримуватимуть Україну «стільки, скільки буде потрібно», щоб Київ міг «захистити своє право на самооборону».

У зустрічі керівників військових відомств країн НАТО бере участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Також у Брюсселі 14 лютого відбулося засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий «Рамштайн-9»). У цій зустрічі взяли участь представники понад 50 країн.

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Секретар РНБО Олексій Данілов днями заявив, що очікування російської армії щодо здійснення великого наступу на війні в Україні не справджуються. Хоча, за його словами, і без оголошення, цей наступ вже триває.

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони пояснили, в чому особливість нового наступу Росії, який вже триває на сході України. За даними відомства, головна мета – Донбас. «Інші напрямки можуть бути так само уражені, але мова йде про відволікання сил і засобів», додали у ГУР.

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