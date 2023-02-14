Влада повідомляє про російські ракетні удари по Костянтинівці та Краматорську

Російські війська завдали двох ракетних ударів по Костянтинівці і Краматорську, повідомив голова Донецької військової адміністрації Павло Кириленко.

«У Костянтинівці – за попередніми оперативними даними – поранили цивільну людину та пошкодили палац культури, у якому зараз працює Центр видачі гуманітарної допомоги. У Краматорську – вразили приміщення медичного закладу», – написав він у телеграмі.

Російські війська регулярно завдають удару по Краматорську та Костянтинівці.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.