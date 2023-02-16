Танкова коаліція для України зростає – Ігор Жовква

Число країн, готових надати Україні танки, зростає, сказав в інтервʼю Радіо Свобода заступник голови Офісу президента Ігор Жовква. Так чиновник оцінив результати чергової зустрічі у форматі «Рамштайн», яка на рівні міністрів оборони відбулася цього тижня.

«Обговорювалися не лише літаки, обговорювалися в тому числі танки, про що говорилося на минулому «Рамштайні», танкова коаліція, наприклад, зростає. Обговорювалася артилерія, обговорювалися боєприпаси – те, чого нам зараз дійсно не вистачає. Обговорювався весь спектр питань. Адже на столі у кожного лідера, з яким говорив президент Зеленський перед «Рамштайном», є конкретний перелік того обладнання, якого потребує Україна. Ми знаємо, яке обладнання є в кожній країні, і знаємо, що це саме той надлишок, який вони можуть нам дати», – відзначив Ігор Жовква.

Він додав, що «не завжди ці рішення можна винести в пресу, чи навіть по-іншому скажу: в більшості випадків ці рішення не можна виносити в пресу».

Раніше цього тижня німецька газета Die Welt з посиланням на запити на адресу урядів Нідерландів та Данії повідомила, ніби ці дві країни відмовилися від початкових планів і не нададуть Україні танки Leopard 2 зі своїх запасів.

Згодом у коментарі агентству Reuters речниця міністерства оборони Нідерландів Саша Лоугофф заявила, що Нідерланди не змінили свою позицію щодо постачання танків Leopard 2 в Україну.

Крім того, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила виданню De Telegraaf, що Україні поставлять 20 тисяч боєприпасів для Leopard 2.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі допомоги від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні зараз потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.