Нідерланди заперечили інформацію про відмову передати Україні танки Leopard 2

Нідерланди не змінили свою позицію щодо постачання танків Leopard 2 в Україну, заявила в коментарі агентству Reuters речниця Міністерства оборони країни Саша Лоугофф.

15 лютого з посиланням на джерела німецька газета Die Welt повідомила, що уряди Нідерландів і Данії відмовилися від рішення відправляти бойові машини Києву. Проте Міністерство оборони Нідерландів заявило, що це не так.

«Нідерланди не мають танків, але орендують 18 у Німеччини. З Німеччиною було вирішено, що танки з іншого батальйону найкраще підходять для доставки в Україну. Якби Німеччина вирішила відправити танки з нашого двонаціонального батальйону, ми не заперечували б проти цього. Ми також не будемо проти, якщо вони вирішать надіслати їх пізніше», – заявила представниця оборонного відомства.

Крім того, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила виданню De Telegraaf, що Україні поставлять 20 тисяч боєприпасів для Leopard 2.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі допомоги від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні зараз потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.