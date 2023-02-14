Норвегія надасть Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох машин забезпечення

Норвегія передасть Україні вісім танків Leopard 2 і до чотирьох машин забезпечення, повідомляється на сайті норвезького уряду.Також Норвегія виділяє кошти на боєприпаси та запчастини.

«Зараз як ніколи важливо підтримувати оборонну боротьбу України. Тому ми вирішили передати Україні вісім танків і до чотирьох машин забезпечення. Кілька країн-союзників також зробили те саме», – сказав прем’єр-міністр Норвегії Йонас Ґар Стьор.

Нині норвезький уряд працює над комплексноюбагаторічною програмою для України вартістю 75 мільярдів норвезьких крон. Програма передбачає надання підтримки щороку протягом наступних п’яти років.

Напередодні президент України Володимир Зеленський та норвезький прем’єр Йонас Ґар Стьор провели телефонну розмову. У ході розмови Зеленський подякувавЙонасу Ґару Стьоре зановий оборонний пакет, який зміцнить Україну «на землі, у небі й на морі».

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на брифінгу 31 січня повідомив, що Збройні сили України у першій хвилі внесків від партнерів отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні на даний час потрібно 300-500 танків, щоб протидіяти російським силам.