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Норвегія хоче надати Україні п’ятирічний пакет допомоги на понад 7 мільярдів доларів

Минулого тижня Йонас Ґар Стьор заявив, що Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні

Прем’єр-міністр Норвегії запропонував надати Україні допомогу на загальну суму близько 75 мільярдів норвезьких крон ($7,3 мільярда) протягом п’ятирічного періоду.

«Ми прагнемо досягти єдиної угоди з цього приводу в парламенті», – заявив прем’єр Йонас Ґар Стьоре на пресконференції після зустрічі з лідерами норвезької опозиції, повідомляє агенція Reuters.

Минулого тижня Йонас Ґар Стьор заявив, що Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні, прибутки Норвегії від нафти будуть фінансувати додаткову допомогу. За його словами, допомога буде організована таким чином, щоб мати дуже незначний вплив на рівень активності в економіці Норвегії.

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Ця скандинавська країна, великий експортер нафти, побачила, що її державний дохід зріс до рекордного рівня після вторгнення Росії в Україну, оскільки ціна на газ, що продається в Європу, різко зросла минулого року.

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