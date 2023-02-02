Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні – прем’єр

Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні, заявив прем’єр-міністр країни Йонас Ґар Стьоре, якого цитує агенція АР.



«Ми зараз посилюємо цю допомогу. Ми зробимо ще більший внесок у відновлення та реконструкцію пошкодженої інфраструктури», – сказав він.

Як заявив Йонас Ґар Стьоре в норвезькому парламенті, прибутки Норвегії від нафти будуть фінансувати додаткову допомогу, буде тимчасово збільшено використання нафтових грошей.

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Водночас він не уточнив, наскільки великим буде внесок, але він сказав, що уряд зробить його скоро.



«Ми перебуваємо в ситуації, коли у нас є поле для дій через надзвичайні доходи від нафтового сектора», – сказав прем’єр.



За його словами, допомога буде організована таким чином, щоб мати дуже незначний вплив на рівень активності в економіці Норвегії.



Норвегія є одним із найбільших європейських експортерів викопного палива, війна в Україні збільшила її доходи. Минулого року країна надала Україні понад 10 мільярдів крон (1 мільярд доларів) цивільної та військової допомоги.



Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни Європи почали пошуки альтернатив російським енергоносіям, що різко підвищило попит на нафту та газ Норвегії.