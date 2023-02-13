Зеленський подякував прем’єру Норвегії за допомогу, яка зміцнить Україну «на землі, у небі й на морі»

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові подякував прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Ґару Стьоре за новий оборонний пакет, який зміцнить Україну «на землі, у небі й на морі».



«Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Ґаром Стьорем. Подякував за новий оборонний пакет, який зміцнить нас на землі, у небі й на морі. Вдячний і за вагомий 5-річний пакет допомоги, що готується до затвердження в Норвегії. Обговорили нашу подальшу співпрацю. Разом до перемоги!», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграмі Зеленського.

Раніше стало відомо, що у Норвегії запропонували надати Україні допомогу на близько 75 мільярдів норвезьких крон ($7,3 мільярда) протягом п’ятирічного періоду.

2 лютого Йонас Ґар Стьор заявив, що Норвегія збільшить витрати на допомогу Україні, прибутки Норвегії від нафти будуть фінансувати додаткову допомогу. За його словами, допомога буде організована таким чином, щоб мати дуже незначний вплив на рівень активності в економіці Норвегії.

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Ця скандинавська країна, великий експортер нафти, побачила, що її державний дохід зріс до рекордного рівня після вторгнення Росії в Україну, оскільки ціна на газ, що продається в Європу, різко зросла минулого року.