В офісі Зеленського впевнені, що винищувачі Україні дадуть – Ігор Жовква

Українська влада переконана, що союзники рано чи пізно ухвалять рішення про надання Києву сучасних західних винищувачів. Про це в інтервʼю Радіо Свобода заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква.

«Нам потрібні, так, літаки. Тому весь час і під час кожного «Рамштайну» і під час кожної зустрічі президента чи телефонної розмови з лідерами ці питання обговорюються… Дам вам один приклад: ви знаєте, що під час візиту до Лондона було досягнення –домовленість про навчання українських пілотів на сучасних зразках авіаційної техніки. Логічне запитання: навіщо навчати пілотів, якщо потім після цього не послідують відповідні постачання відповідної техніки», – сказав чиновник.

За словами Ігоря Жовкви, ще до отримання техніки українським пілотам слід «навчатися використовувати ці винищувачі».

«Так само як чекати танки, але починати навчатися на цих танках. Чекати далекобійних систем артилерії, але починати навчатися на цих системах. Це різного типу системи, вони кардинально відмінні від тих зразків ще радянського озброєння, яке зараз використовують українські військовослужбовці», – зазначив заступник голови Офісу президента.

Раніше цього тижня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання передачі Україні західних винищувачів зараз не є актуальним. За його словами, якщо небо залишатиметься безпечним протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, то «можна буде говорити про всі подальші кроки».

Після останньої зустрічі у форматі «Рамштайн», у якій 14 лютого взяли участь 54 держави-партнери, міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін заявив, що він не має заяв щодо можливого надання Україні винищувачів.

Міністр оборони України Олексій Резніков раніше заявив, що «дуже задоволений» результатами «Рамштайну-9». За його словами, очільник Пентагону Ллойд Остін сказав, що «Україна має перемогти».