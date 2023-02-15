Воллес не очікує надання Україні британських винищувачів в найближчі місяці

Поставка британських винищувачів Україні, ймовірно, триватиме багато років, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, повідомляє СNN.



«Коли справа доходить до винищувачів, я не думаю, що в найближчі кілька місяців або навіть років ми обов’язково передамо винищувачі», – сказав Бен Воллес в ефірі BBC. – «Ви просто не можете навчитися літати за тиждень або два. Це займе багато часу»

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Раніше Бен Воллеса заявляв, що Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі, але натомість Лондон фокусується на використанні альтернативних засобів для повітряного захисту України.

Під час візиту президента України Володимира Зеленського у Британії заявили, що розпочне навчання українських пілотів на винищувачах стандартів НАТО.