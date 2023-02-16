Резніков про роботу української делегації у Брюсселі: «результати оптимістичні»

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про «оптимістичні результати» дводенної роботи української делегації у Брюсселі.

Зокрема, за його словами, загрози з неба отримають кращу відсіч, українське військо буде краще забезпечене боєприпасами, а також більше українських військових отримають якісну підготовку.



«Головне – зміцнюється «броньований кулак», який за кілька місяців зможе вирішувати завдання відповідно до задуму Головнокомандувача Збройних Сил України та Генерального штабу. Сьогодні обговорювали з партнерами практичні аспекти «танкової коаліції». Зроблено кілька важливих кроків», – написав він у фейсбуці.

14 лютого за участі 54 держав-партнерів відбулася зустріч у форматі «Рамштайн». За її підсумками міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін сказав, що союзники працюють над тим, щоб завести в Україну необхідне озброєння якнайшвидше і інтегрувати його, щоб забезпечити належний захист України.

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Окрім того, 14-15 лютого в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося засідання на рівні міністрів оборони під головуванням генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.