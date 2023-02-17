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У Білому домі повідомили деталі поїздки Байдена до Польщі

Окрім зустрічі з Анджеєм Дудою, Джо Байден має зустрітися з лідерами Бухарестської дев'ятки

Президент Джо Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою під час своєї поїздки наступного тижня, повідомили в Білому домі.

Як повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, ця поїздка «відбувається у важливий момент».

Байден зустрінеться з Дудою у вівторок вранці.

«Президент Байден подякує президенту Дуді і, власне, польському народу за 3,8 мільярда доларів військової та гуманітарної допомоги, яку вони надали Україні протягом минулого року. І за всі зусилля, які польський народ доклав, щоб прийняти понад півтора мільйона біженців з України», – сказав Кірбі.

За його словами, також Байден в середу зустрінеться з лідерами Бухарестської дев'ятки – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія.

Крім того, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Байденом та Дудою у Польщі. Кірбі сказав, що така зустріч зараз не планується.

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