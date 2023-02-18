Росія чинить «злочини проти людяності» в Україні – віцепрезидентка США Камала Гарріс

Росія чинить «злочини проти людяності» в Україні, заявила віцепрезидентка США Камала Гарріс 18 лютого в Мюнхені. За її словами, російські сили здійснили «широкомасштабні та системні» напади на цивільне населення «країни.

«США офіційно визначили, що Росія скоїла злочини проти людяності», – сказала Гарріс у зверненні до конференції з безпеки, яка триває в німецькому місті.

Заява віцепрезидентки США пролунала в день, коли у віддаленому на сотні кілометрів від районів бойових дій українському обласному центрі Хмельницькому через російський ракетний обстріл були поранені двоє цивільних.

У містах, наближених до зони бойових дій, зокрема, в Донецькій області, цивільні гинуть мало не щодня. Українська влада незмінно закликає жителів прифронтових населених пунктів евакуюватися, поки така можливість існує.