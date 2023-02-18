У Берліні відбулася премʼєра фільму Шона Пенна про Україну у війні

На 73-му Берлінському кінофестивалі відбулася премʼєра документального фільму Шона Пенна та Аарона Кауфмана «Суперсила». Це слово звучить у серіалі «Слуга народу»: син запитує у головного героя, якого грає Володимир Зеленський, що таке суперсила.

Зйомки розпочалися в Україні в листопаді 2021 року. Спочатку Пенна і Кауфмана цікавив феномен перетворення популярного комедійного актора на політика. Показані етапи карʼєри Зеленського, фрагменти його шоу, тріумфальна перемога на президентських виборах, а потім зниження рейтингу.

Шон Пенн зізнається, що погано знав історію України і лише під час підготовки до зйомок зрозумів, як змінилася країна з 2014 року. Документальні кадри (зокрема зняті кореспондентами Радіо Свобода) ілюструють розповідь про Майдан, падіння режиму Януковича та окупацію Криму.

24 лютого 2022 року задум фільму змінився. Шон Пенн перебував у Києві та зустрівся з президентом Зеленським невдовзі після початку російського вторгнення. Знімальна група залишила Україну з міркувань безпеки, але влітку та восени зйомки відновилися і відбувалися не лише в тилу, а й на передовій: Шон Пенн відвідав Сєверодонецьк під час боїв за місто.

Серед співрозмовників Пенна – керівник офісу президента Єрмак, міністр оборони Резніков, міністр закордонних справ Кулеба, мер Києва Кличко, а також українські та американські журналісти, дипломати, політологи, бійці тероборони та військовослужбовці.

Росія представлена у фільмі як терористична держава, продемонстровані численні свідчення злочинів збройних сил РФ проти мирного населення. Шон Пенн оглядає квартири в багатоповерховому будинку, напівзруйнованому російською ракетою, і територію дитячого садка, що зазнав обстрілу.

Однією з головних тем фільму є необхідність розширення військової допомоги Україні. Шон Пенн переконаний, що зволікання є небезпечним, і США мають зробити все можливе, щоб зупинити агресію. Він захоплений відвагою українського народу та президента Зеленського та впевнений, що якщо Україна зараз не отримає озброєння, про яке просить, конфлікт може затягнутися, і під загрозою опиниться весь вільний світ.

До Берліна Шонн Пенн приїхав із Києва, де показував «Суперсилу» Зеленському. Після премʼєри фільму на Берлінському кінофестивалі глядачі стоячи аплодували режисерам та знімальній групі.

Шон Пенн – американський актор, кінорежисер та продюсер. Він двічі здобував премії «Оскар»: за головні ролі у фільмах «Таємнича річка» у 2004-му та «Гарві Мілк» у 2009 роках. На його рахунку нагороди Каннського, Венеційського, Берлінського фестивалів та багато інших премій. Пенн – політичний активіст, який виступає за громадянські свободи. У своїх інтервʼю він неодноразово висловлював підтримку українському народу та засуджував російську агресію, закликаючи американську владу розширювати військову допомогу Україні.

8 листопада 2022 року під час зустрічі з Зеленським у Києві Пенн передав один зі своїх «Оскарів» президентові України зі словами: «Коли переможете, привезете його назад до Малібу» (місто в Каліфорнії, де живе Пенн). Зеленський нагородив Пенна орденом «За заслуги» за підтримку українського народу.

У вересні МЗС Росії заборонило Шону Пенну та актора Бену Стіллеру вʼїзд на територію країни.

16 лютого Володимир Зеленський по відеозвʼязку виступив на відкритті Берлінале. Він говорив, що тепер, коли Росія веде тотальну війну, мистецтво не може залишатися байдужим до політики, і кінематограф має надихати людей, здатних змінити світ. Президент подякував Берлінале за підтримку та назвав Україну «фортецею вільного світу, яка вистоїть і переможе».